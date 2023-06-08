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رئيس التحرير
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تعليم

لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية|طلاب قسم الكهرباء بكلية التكنولوجيا والتعليم بسوهاج يبتكرون عصا إلكترونية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج فعالية تسليم عصا إلكترونية للعربي نعمان المعيد بقسم الإعلام بكلية الآداب ذو الإعاقة البصرية، وهي مشروع التخرج الخاص بطلاب قسم "كهرباء قوى وآلات" بكلية تكنولوجيا التعليم.

وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالرحيم القائم بعمل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، الدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب، هيدرا محفوظ المدرس بقسم كهرباء قوى وآلات والطلاب المسئولين عن المشروع، بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وأشاد رئيس الجامعة بفكرة العصا والتي تستخدم لمساعدة ذوي الاعاقة البصرية بما تحتويه من مواصفات مبتكرة تسهم فى دمج "المكفوفين" مع المحيط الخاص بهم، إلى جانب أنها تسهل حركتهم فى الأماكن العامة في التنقل الآمن بدون مساعدة أي شخص.

وأضاف أن العصا تعتمد على مجموعة من الحساسات التي تعالج العوائق و برك المياه التي قد تحدث صدمات أو أي ضرر للكفيف أثناء تنقله، وذلك بدون الحاجه إلى أي مساعدة خارجية، مع إمكانية رسم مسار آمن لهم للوصول إلى أي هدف أو مكان بإستخدام نظام GPS لتحديد مكان الكفيف، إذا تعرض لحادث ووضعه على شبكة المحمول للوصول إلى موقعه.

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جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور أحمد عبدالرحيم أن المكونات المادية للجهاز عبارة عن عصا مزودة بصندوق صغير به الشرائح والحساسات والبطارية، وتعمل عند تعرض الحساسات الموجودة بالعصا لأي عائق على بعد 25 سم، تطلق تحذير للكفيف بحيث يتفادى العائق مع إعطاء تعليمات الحركة في الاتجاه الصحيح، مع إرسال موجات إلى تطبيق ال GPS بالموبايل لتحديد الاتجاه الصحيح للحركة.

وأعرب كل من الدكتور محمد توفيق وعربي نعمان عن امتنانهما لهذا الإهداء، خاصة أن العصا تخدم ضعيف وفاقدي البصر، مشيدين بفكرة العصا وتصنيعها على أيدي الطلاب وبجهودهم الذاتية، والذي يبرهن ان الجامعة تزخر بالعديد من النماذج الطلابية القادرة علي الابداع والابتكار.

مقدمين الشكر لرئيس الجامعة علي دعمه لفئة ذوي الاعاقة بالجامعة وتقديم كل ما يحتاجونه من تسهيلات وتذليل العقبات التي قد تواجههم، ليحظوا بكل ما يتمتع به أقرانهم الأسوياء.

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