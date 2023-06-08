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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس زامبيا: نستمد من السيسي العزة والكرامة ونقدر جهوده في الكوميسا

رئيس زامبيا
رئيس زامبيا

قال رئيس زامبيا، خلال كلمته اليوم بقمة الكوميسا، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نحن نعترف بالتقصير والقصور تجاه الاستثمار أثناء فترة جائحة كورونا، وكان بسبب عدم الاستقرار فى المنطقة.

وأكمل: واجهنا العديد من التحديات وعدم الاستقرار بالمنطقة، ولكن كان هناك العديد من الجهود المبذولة من أجل استقرارها”.

وشكر رئيس زامبيا، الرئيس السيسي، قائلا: “سعيدين جدا باستضافة هذا الحدث الهام.. وسعيدين جدا بتمثيل الدول الحاضرة المشرف.. ونستمد من الرئيس السيسي العزة والكرامة وجهوده المبذولة لهذه المدة  التي قضاها كرئيس لقمة الكوميسا”.

وتابع: “علينا أن نقوم بكل شئ ممكن من أجل الحرص على استقلال وسلامة جميع دول القارة الافريقية بشكل منفرد، وتحقيق السلام والاستقرار فى افريقيا على مستوي جميع المجالات، ولدينا العديد من المشاكل للهجرة وتلف المنشأت العامة والخاصة، ولكن نحتاج إلى استقرار دول الكوميسا”.

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