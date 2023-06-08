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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 53 ألف سيدة بالمرحلة الأولى لحملة «حقك تنظمي»

صدى البلد

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، في يومها الرابع بالمرحلة الأولى، قدمت الخدمة الطبية لعدد ١٢٦٠٣ منتفعة بالمحافظة، وحصول ٩٤٢٣ سيدة علي وسائل تنظيم الأسرة، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهن ٥٣٢٢٠ منتفعة، والحاصلات علي الوسائل ٤٠٦٤٤ سيدة خلال ٤ أيام، هذا بالإضافة لتقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.

 

وأشار "مسعود" الي أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الأولي، في ١٠ إدارات صحية بالمحافظة، وهي "بلبيس، القنايات، ههيا، مشتول السوق، أبو كبير، أبوحماد، الحسينية، أولاد صقر، صان الحجر، منشأة أبو عمر" والتي تستمر لمدة ٥ أيام حتى مساء اليوم الخميس، خلال الفترة من ٤ إلى ٨ يونيو، على أن تكون المرحلة الثانية في الفترة من ١١ إلى ١٥ يونيو في ٩ إدارات صحية هي "الزقازيق، الإبراهيمية، فاقوس، الصالحية الجديدة، كفر صقر، ديرب نجم، منيا القمح، العاشر من رمضان، القرين".

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن حملة "حقك تنظمي" انطلقت الأحد الماضي تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ومعالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتقدم الخدمات الطبية بالمرحلة الأولي للحملة من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع ٢٤٣ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعمه بخدمة الأخصائي، وعدد ١٢ عيادة متنقلة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة تتكون من ١٠٥ طبيب مدرب، و ٣٢٥ ممرضة، و ٤٣٥ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

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وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.

الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الزقازيق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاشر من رمضان المرحلة الاولي تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

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