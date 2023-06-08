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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو الجديد.. غلق كلي لشارع النيل أسفل كوبري 15 مايو

غلق كلي لشارع النيل
غلق كلي لشارع النيل أسفل كوبري ١٥ مايو

أعلنت محافظة الجيزة انه في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور ٢٦ يوليو الجديد والتي تشمل على توسعة كوبرى ١٥ مايو ورفع وتركيب الكمر الخرساني الخاص بالتوسعة المشار اليها تحديداً أعلى شارع كورنيش النيل دائرة حي العجوزة.

 

لذا يستلزم الامر إجراء غلق كلى لشارع كورنيش النيل أسفل كوبرى ١٥ مايو في الأتجاه القادم من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة اتجاه ميدان الكيت كات لوقوف الأوناش العملاقة والمعدات المستخدمة فى رفع الكمر الخرسانى وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٩ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٦/١٠ على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات للانتهاء خلال المواعيد المحددة والتنسيق مع الجهات المنفذة لإعادة الشيء الي اصله عقب الانتهاء من الأعمال، لافتا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الاتيه :


أولاً : حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة وترغب بالسير أتجاه ميدان الكيت كات تقوم بالدخول يساراً للإتجاه الآخر (القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء بأتجاه نفق العجوزة بعد تحويل أتجاه الحركة المروية داخل النفق ليخدم حركة المرور القادمة من مستشفى الشرطة بالعجوزة أتجاه ميدان الكيت كات عن طريق استحداث فتحة دخول فى الجزيرة الوسطى بشارع كورنيش النيل قبل نفق العجوزة بمسافه مناسبه فى المنطقة المواجهة للسيرك القومي . 
 

- أستكمال سير المركبات داخل نفق العجوزة اتجاه ميدان الكيت كات ثم العودة مره أخرى للاتجاه الأصلي بشارع كورنيش النيل بعد الخروج من النفق عن طريق فتحة خروج للمركبات تم إستحداثها بالجزيرة الوسطى بشارع كورنيش النيل فى المنطقة المواجهة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قبل ميدان الكيت كات بمسافه مناسبه .
ثانياً : حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الكيت كات وترغب بالسير اتجاه ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة تقوم بإستكمال السير بالطريق السطحي لنفق العجوزة ثم الدخول يميناً الى شارع ٢٦ يوليو أسفل كوبرى ١٥ مايو ثم إستكمال السير بشارع ٢٦ يوليو حتى فتحة الدوران للخلف الكائنة اسفل كوبرى ١٥ مايو للعودة مرة اخرى الى شارع ٢٦ يوليو ثم يميناً اتجاه شارع كورنيش النيل ومستشفى الشرطة ونفق الجلاء.
 

وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين . 
 

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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محافظة الجيزة مشروع محور ٢٦ يوليو توسعة كوبرى ١٥ مايو رفع وتركيب الكمر الخرساني حي العجوزة شارع كورنيش النيل

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