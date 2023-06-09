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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الجمعة 9 يونيو 2023 : هدايا مفاجئة

صدى البلد

 عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 9 يونيو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 9 يونيو 2023

هناك حاجة إلى موقف ناضج في العلاقة اليوم للتعامل مع القضايا الداخلية، كن دبلوماسيًا في المكتب واغتنم كل فرصة للنمو، من الناحية المالية ستكون جيدًا ولكن الأمراض البسيطة قد تزعجك.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

التحلي بالصبر والتعامل مع مواضيع مختلفة في العلاقة بنظرة ناضجة، تحدث أكثر اليوم وسيؤدي هذا إلى حل جميع المشكلات قبل انتهاء اليوم، الهدايا المفاجئة والتقدير يمكن أن يعمل لصالحك.

توقعات برج الثور صحيا

اليوم يجب أن تكون مدركًا جدًا لما تأكله ويجب أن تبتعد عن الأنظمة الغذائية والمشروبات غير الصحية، قد تشتكي بعض الإناث من الصداع النصفي ومشاكل الدورة الشهرية وآلام المعدة، تجنب التمارين الثقيلة اليوم وتجنب أيضًا رياضات المغامرة المحفوفة بالمخاطر .

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

ستجعلك المسؤوليات الجديدة أقوى وستزيد المهام الإضافية من دورك في مكان العمل، سيتم قبول أفكارك المبتكرة من قبل الإدارة، اتخذ القرارات الصحيحة اليوم لضمان تحقيق جميع الأهداف قبل انتهاء اليوم، قد يكون للباحثين عن عمل أخبار جيدة في انتظارهم.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

سيتم تسوية مستحقاتك والموافقة على قرض مصرفي، أولئك الذين لديهم حالة طبية طارئة سيجدون المساعدة حتى من الأقارب والأصدقاء، تجنب المصاريف الباهظة اليوم ولكن يمكنك شراء الأدوات المنزلية في النصف الثاني من اليوم، الذهب أيضًا طريقة ذكية للاستثمار يمكنك القيام بها اليوم. 

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