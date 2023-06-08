ترامب يطلب محاكمة جديدة في قضية جين كارول.. ماذا يحدث؟

طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، محاكمة جديدة في الدعوى المدنية التي رفعتها جين كارول، ضده.

جاء ذلك بعد أن وجدت هيئة محلفين في مانهاتن الشهر الماضي أن الرئيس الأمريكي السابق، مذنب بشأن الاعتداء الجنسي على الكاتبة جين كارول والتشهير بها، وحكمت بتعويض قدره 5 ملايين دولار.

وفي وقت سابق، أفادت مجلة "بوليتكو" الأمريكية، بأن وزارة العدل الأمريكية أبلغت دفاع الرئيس السابق دونالد ترامب أنه صار هدفًا لتحقيق جنائي بسبب سوء استخدام محتمل لوثائق سرية.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن آخر رئيس لموظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، مارك ميدوز، أدلى بشهادته أمام هيئة محلفين اتحادية كبرى تستمع إلى أدلة في التحقيقات، التي يقودها مكتب جاك سميث المستشار الخاص الذي عينه وزير العدل.

وليس من الواضح ما إذا كان ميدوز قد أدلى بشهادته فيما يتعلق بمساعي ترامب للتشبث بالسلطة بعد خسارته انتخابات 2020، بما في ذلك الكونجرس أثناء التصديق على نتائج الانتخابات، أو القضية المتعلقة بتعامل ترامب مع مئات الوثائق السرية بعد أن ترك منصبه وما إذا كان قد عرقل جهود استعادته، أو القضيتان معا.