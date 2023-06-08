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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من هم أبرز المرشحين الجمهوريين المنافسين لـ دونالد ترمب؟.. تقرير تليفزيوني يكشف القائمة

ترامب
ترامب

طريق ترامب المرشح الابرز للحزب الجمهوري لن يكون مفروشًا بالورود كما يبدو فهو يواجه منافسة قوية مع مرشحين جمهوريين آخرين في السباق الرئاسي 2024 فمن هم المنافسون ومن هو الأوفر حظا بينهم؟.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن مايك بنس نائب ترامب عندما كان رئيسا لأمريكا اذ يعتبر بانس أول نائب رئيس يتحدى مباشرة الرئيس الذي وضعه بهذا المنصب وهناك مرشحة جمهوريه أيضا تنافس ترامب وهي نيكي هيلي التي كانت حاكمة سابقة لولاية كارولينا الجنوبيه وسفيرة ترامب السابقة لدى الأمم المتحده عندما كان ترامب رئيسا لأمريكا بين عامي 2017 و 2021؛ بالإضافة إلى الحاكم السابق لولايه نيوجيرسي كريس كريستي الذي أعلن ايضا دخوله السباق إلى البيت الأبيض مقدما نفسه على انه الجمهوري الوحيد القادر على مواجهة ترامب.

وتابع التقرير أن حليف ترامب السابق الذي أصبح من اشد خصومة الآن فيما رد ترامب على ترشح كريستي بالقول إنه حاكم فاشل.

وأكد التقرير أن قائمة منافسة ترامب تضع ايضا حاكم ولايه فلوريدا رون ديسانتيس  المرشح الثاني الأوفر حظا بعد ترامب وفقا لاستطلاعات الرأي وعندما أعلن ديسنتيس ترشحه بشكل رسمي قال عنه ترامب أنه سيحتاج إلى عملية زرع شخصية.

الأمم المتحدة المرشحين الجمهوريين شخصية رون ديسانتيس السباق الرئاسي

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