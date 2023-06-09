نهائي دوري أبطال إفريقيا.. خطة جماهير الوداد للضغط على لاعبي الأهلي

تسعى جماهير الوداد المغربي إلى تنفيذ مخطط خلال مباراة فريقهم ضد الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء .

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلى والوداد المغربي بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1، حيث سجل هدفي الأهلي بيرسي تاو ومحمود كهربا.

وقبل نهاية المباراة بـ 5 دقائق سجل سيف الدين بهرة هدف فريق الوداد المغربي، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب.

موعد مباراة الأهلى والوداد



ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والوداد مساء الأحد 11 يونيو 2023، على ملعب "محمد الخامس" في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023.

ولمتابعة المزيد حول خطة جماهير الوداد للضغط على لاعبي الأهلي .. تابع الفيديو جراف التالي: