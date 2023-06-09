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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. خطة جماهير الوداد للضغط على لاعبي الأهلي

جماهير الوداد المغربي
جماهير الوداد المغربي

تسعى جماهير الوداد المغربي إلى تنفيذ مخطط خلال مباراة فريقهم ضد الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء .

 

خطة مجربة| ماذا تنوي جماهير الوداد فعله مع الأهلي خلال المباراة النهائية؟

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلى والوداد المغربي بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1، حيث سجل هدفي الأهلي بيرسي تاو ومحمود كهربا.

وقبل نهاية المباراة بـ 5 دقائق سجل سيف الدين بهرة هدف فريق الوداد المغربي، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب.

موعد مباراة الأهلى والوداد


ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والوداد مساء الأحد 11 يونيو 2023، على ملعب "محمد الخامس" في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023.

ولمتابعة المزيد حول خطة جماهير الوداد للضغط على لاعبي الأهلي .. تابع الفيديو جراف التالي:

جماهير الوداد الأهلى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا محمد الخامس بالدار البيضاء

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