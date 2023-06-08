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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خطة مجربة| ماذا تنوي جماهير الوداد فعله مع الأهلي خلال المباراة النهائية؟

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

تسعى جماهير الوداد المغربي إلى تنفيذ مخطط خبيث خلال مباراة فريقهم ضد الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلى والوداد المغربي بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1، حيث سجل هدفي الأهلي بيرسي تاو ومحمود كهربا.

وقبل نهاية المباراة بـ 5 دقائق سجل سيف الدين بهرة هدف فريق الوداد المغربي، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب.

موعد مباراة الأهلى والوداد

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والوداد مساء الأحد 11 يونيو 2023، على ملعب "محمد الخامس" في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، حيث تنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

وتذاع مباراة الأهلى والوداد المغربي، عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس بصفتها الناقل الحصري للبطولة، حيث سيتم بث المباراة عبر beIN sport 4، وكذا المغربية الرياضية.

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خطة جماهير الوداد في النهائي

تسعى جماهير الوداد المغربي إلى تشتيت لاعبي الأهلي في مباراة الإياب، وذلك من خلال التصفير بصوت عالي وبشكل جماعي مع كل لمسة للأهلي لإخراج لاعبي الأهلي عن تركيزهم.

يذكر أن جماهير الوداد نفذت هذا المخطط في نهائي العام الماضي ونجح، حيث تمكن الفريق المغربي من تحقيق لقبه الثالث على حساب المارد الأحمر.

وشهد نهائي النسخة الماضية، تفوق الوداد على الأهلي في نهائي من مباراة واحدة أقيمت في المغرب، وذلك بنتيجة 2-0، حيث أحرز الهدفين لاعب الوداد زهير المترجي.

الفوز بنهائي 2022، جعل الوداد يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه.

سيناريوهات نهائي دوري أبطال أفريقيا

من أجل الفوز باللقب، يحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف مع تسجيل أكثر من هدف بحيث تكون النتيجة 3-2 أو 4-3.

أما الوداد يحتاج لإحراز هدف وحيد والحفاظ على نظافة شباكه في الدار البيضاء، من أجل الفوز بدوري الأبطال على حساب الأهلي بعد الهزيمة في القاهرة 1-2.

ومع إقامة مباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب، يفوز الفريق صاحب عدد الأهداف الأكبر في مجموع المباراتين.

ولكن في حال التعادل في الأهداف فوفقا للوائح البطولة فأنه يتأهل الفريق صاحب عدد أكبر عدد من الأهداف خارج ملعبه.

وفي حال التساوي في كل شيء فأنه يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة وليس الوقت الإضافي.

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