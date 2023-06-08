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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الاسبوع المنقضي وسط تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 17521.36 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 11.03% ليغلق عند مستوى 3652.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 8.23% ليغلق عند مستوى 5333.34 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 21001.52 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 8.65% ليغلق عند مستوى 4582.36 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 2.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%.

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 19.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.314 مليار ورقة منفذة على 510 آلاف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 5.708 مليار ورقة منفذة على 498 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى، واستحوذت الأسهم على 84% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

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