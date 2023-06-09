هاشتاج محمد صلاح يتصدر تويتر.. ومغردون: أسطورة مصرية لن تتكرر

تصدر هاشتاج محمد صلاح موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد تردد أنباء عن اهتمام نادي الهلال السعودي التعاقد مع فخر العرب مقابل مليار و100 مليون يورو خاصة بعد فشل التعاقد مع ميسي .



وجاءت التعليقات كالاتي..

محمد صلاح فخر مصر والعرب

محمد صلاح نجم العالم

الهلال السعودي هيبقي من أقوي الدوريات في العالم



صلاح أسطورة مصرية لم ولن تتكرر

نقلا عن فضائية العربية، من جديد عاد نجم ليفربول محمد صلاح لجزيرة "بيوض" بالغردقة لخامس مرة لقضاء إجازته.

وتابع التقرير الذي نشرته فضائية العربية، أن محمد صلاح حافظ على عادته بزيارة منطقة "شعاب بيوض"، مع العلم أن جزيرة "بيوض" تقع في الجونة على مساحة 5 كيلو متر وتتميز المياه في منطقة "شعاب بيوض" بالانخفاض كما أن حركتها هادئة وتضم شعابا فريدة.