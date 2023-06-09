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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تداهم أوكار الكيف وتضبط مخدرات بـ 17 مليون جنيه

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

رصدت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (أبوصوير – الإسماعيلية – القنطرة غرب – فايد – وادى النطرون) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريتى أمن (الإسماعيلية – البحيرة) تم إستهدافهم ففى مديرية امن الاسماعيلية تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة مركز شرطة أبوصوير .. وبحوزتهما (2300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 230 كيلو جرام – 2000 قرص مخدر لعقار "التامول" – "سيارتين ، دراجة نارية بدون لوحات معدنية" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام –مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وتم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب .. وبحوزته (كمية من لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) و ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة فايد .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وفى مديرية أمن البحيرة تم ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيدرو – مبلغ مالى - هاتف محمول).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.. وبحوزته (203 قرص مخدر لعقار "الترامادول" - مبلغ مالى - هاتف محمول).

 وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (17,000,000) جنيه تقريباً.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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