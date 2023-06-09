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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلادها.. لماذا غابت زيزي البداروي عن السينما 18 عاما؟

زيزي البدراوي
زيزي البدراوي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زيزي البدراوي التي توفيت عام 2014، بعد معاناة مع مرض سرطان الرئة، وكان آخر مسلسلاتها الركين والبيت والصقر شاهين ونقطة ضعف وغيرهم.

 

شاركت الفنانة زيزي البدراوي وهي طفلة في الخمسينات، بأعمال سينمائية منها "أربع بنات وضابط"، وفيلم "بورسعيد"، ثم في مرحلة بداية الشباب بأفلام منها البنات والصيف والمراهق الكبير. 

 

اكتشف المخرج عز الدين ذو الفقار، زيزي البدراوي فنيا عام 1957 وقدمها في فيلم بور سعيد بدور صغير، أما المخرج حسن الإمام فقد أعاد اكتشافها واختار لها اسم زيزي على اسم ابنته منذ فيلمها الثاني عواطف عام 1958 ليقدمها في العديد من الأعمال السينمائية ومنها السبع بنات، وفيلم شفيقة القبطية.

 

وفي لقاء نادر مع زيزي البدراوي، تحدثت عن سبب غيابها عن السينما لمدة 18 عاما رغم انطلاقتها القوية في زمن الأبيض والأسود. 

 

وقالت زيزي البدراوي:" تركت السينما 18 عاما وعدت لها بأفلام (اذكرينى) ، (شقة فى وسط البلد) ". 

 

وأضافت: "هجري للسينما كان رفضا مني للأعمال التى تقدم لي، لأني يهمنى الدور وقيمته وليست كمية المشاهد أو أنه دور ثانٍ ، لأن الأدوار التى تعرض علي ليست فقط دورا ثانيا لكن كانت ما يسمى "السنيدة ".

 

وأضافت البدراوي قائلة : " وقتها عرض علي أعمال درامية للشاشة الصغيرة وأعجبت بأكثر من عمل ومن هنا بدأت العمل بالتلفزيون وقدمت حتى الآن أعمالا جيدة".

 

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