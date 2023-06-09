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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أخبار الرياضة ... الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي ... بيراميدز يقترب من ضم طارق حامد وتريزيجيه..حقيقة ضم الأهلي لنجم سانت ايتيان

صدى البلد

نشر موقع صدي البلد الاخباري فجر اليوم الجمعة عددا من الأخبار الهامة في الرياضة المصرية والعالمية أبرزها ما يلي :

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي بالميركاتو الصيفي

أعلن أسامة حسن نجم الزمالك والمنتخب السابق عن مفاجأة بشأن فترة الانتقالات الصيفية داخل الفريق.

 

وأكد أسامة حسن في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن الزمالك حصل بالفعل على توقيع نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مشددا أنه لاعب كبير ومميز ويمتلك خبرات رائعة.

 


صدمة للأهلي والزمالك |بيراميدز يقترب من ضم إمام عاشور وطارق حامد وتريزيجيه


أكد الاعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز يخطط لصفقات قوية خلال الصيف الجاري، من أجل تدعيم صفوفه بشكل مميز من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم القادم.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "إدارة بيراميدز كانت قد حرصت على استطلاع موقف محمود حسن تريزيجيه نجم الفريق السابق  قبل أيام، بعد أنباء مغادرته لتركيا".


 


شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي لضم نجم سانت إيتيان

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة قرب ضم جان فيليب نجم سانت ايتيان للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة  أون تايم سبورت أن مصدر داخل النادي أكد له أن النادي لا يفكر حاليا سوي في نهائي دوري أبطال افريقيا والتتويج بالبطولة.


 


الزمالك لم يفاوضه |فاروق جعفر يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقد نجله

أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن نجله سيف يمتلك العديد من العروض للرحيل عن النادي في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مسئول اجتمع معه مؤخرًا لتجديد العقد.

وقال جعفر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "لو أوسوريو ليس في حاجة لسيف، فليتركه يرحل عن الزمالك، وكذلك يجب توضيح وجهة نظر اللجنة الفنية للنادي، والمدرب لا يعتمد عليه رغم ظهوره بشكل طيب مؤخرًا في معظم المباريات التي شارك فيها".


 


الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق عقب مواجهة الوداد المغربي


كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف مجلس إدارة النادي من العرض القطري لضم حمدي فتحي نجم الفريق.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الأهلي قرر تأجيل دراسة العرض القطري عقب مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
 

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