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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق عقب مواجهة الوداد المغربي

لاعبي الأهلي
لاعبي الأهلي

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف مجلس إدارة النادي من العرض القطري لضم حمدي فتحي نجم الفريق.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الأهلي قرر تأجيل دراسة العرض القطري عقب مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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شوبير يعلن مطالب أوسوريو بشأن صفقات الزمالك وموقف الراحلين

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شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي لضم نجم سانت إيتيان

وأضاف شوبير أن الأهلي منفتح علي اي عرض لرحيل أي من نجوم الفريق في حال كان العرض مناسب ماديا وفنيا. 

 

واضاف شوبير أن الأهلي قرر دراسة الأمر ومناقشته مع اللاعب عقب مباراة النهائي الافريقي .

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال افريقيا يوم الأحد المقبل علي ملعب محمد الخامس بالمغرب .

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