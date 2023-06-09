الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق عقب مواجهة الوداد المغربي

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف مجلس إدارة النادي من العرض القطري لضم حمدي فتحي نجم الفريق.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الأهلي قرر تأجيل دراسة العرض القطري عقب مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف شوبير أن الأهلي منفتح علي اي عرض لرحيل أي من نجوم الفريق في حال كان العرض مناسب ماديا وفنيا.

واضاف شوبير أن الأهلي قرر دراسة الأمر ومناقشته مع اللاعب عقب مباراة النهائي الافريقي .

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال افريقيا يوم الأحد المقبل علي ملعب محمد الخامس بالمغرب .