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رئيس التحرير
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أستاذ عمارة : يجب وضع القاهرة الخديوية على خريطة السياحة في مصر

الدكتورة سهير زكي
الدكتورة سهير زكي حواس

قالت الدكتورة سهير زكي حواس، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالقاهرة الخديوية خلال الفترة الماضية، وظهر ذلك بالتطوير الكبير التي شهدته منطقة القاهرة الخديوية، وهو ما جعلها جاذبة بشكل واضح للقطاع الخاص ورجال الأعمال والسكان، إذ أن التطوير الهائل فيها جعل الطلب متزايد عليها بشكل واضح.

وأضافت "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC"، أن القاهرة الخديوية بعدما كانت طاردة للسكان، ورحل عنها السكان الأصليين، أصبح هناك طلبات متزايدة بشكل واضح فيها، إضافة إلى المجالات الجاذبة للسياحة والترفيه، إضافة إلى أن بعض السينمات والمسارح بدأت العودة لنشاطها داخل القاهرة الخديوية من جديد.

وتابعت أستاذ العمارة، أن القاهرة الخديوية أصبحت جاذبة بشكل واضح، بعدما تم تطويرها، وخاصة بعد الإحياء لمظاهر المنطقة الآثرية والثقافية، ويجب العمل على إبراز هذه المظاهر الأثرية والثقافية بشكل قوي، مناشدة بعمل تحفيزات تشجع أصحاب الملاك والعقارات على استغلال هذه المنطقة.

واستكملت، أنه يجب وضع القاهرة الخديوية على الخريطة السياحية، خاصة أنها تتميز بالطراز العمراني القديم الأثري، ويجب استغلال هذه الطراز في أن يكون جاذب بشكل أكبر للسياحة.

القاهرة الخديوية الدكتورة سهير زكي حواس التصميم العمرانى الدولة المصرية ضياء رشوان المنطقة الأثرية

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