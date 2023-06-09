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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمعهما قبر واحد.. وفاة شخص أثناء دفن صديقه في العياط

وفاة محمود عبد العزيز
وفاة محمود عبد العزيز أثناء حفر قبر صديقة بالعياط

رصدت فضائية العربية  تقرير فيديو عن مفارقة دامية شهدتها مدينة العياط بمحافظة الجيزة، حيث توفي صديقان في ساعات متقاربة ليتم دفنهما في قبر واحد.

البداية كانت بوفاة درويش عبد التواب إثر حادث أليم حينها خرج صديقة المقرب محمود عبد العزيز، ليجهز له القبر لكنه وقع مغشيا عليه فجأة ثم اكتشف الحضور وفاته بعد ذلك.

وقال محمد طلعت ابن عم المتوفي "درويش" إنه توفي إثر حادث سيارة كانت تسير عكس الاتجاه، وكان المتوفي يعمل مدير محطة بنزين طاقة وأثناء سيره مرت سيارة باتجاه عكسي وصدمته ونقل إلى مستشفي الحوامدية.


وروى ابن عم المتوفي، إنهم أثناء حفر الشيخ محمود عبد العزيز صديق المتوفي لقبر صديقه، توفاه الله لتصبح الجنازة لاثنين ويتم دفن الصديقين في قبر واحد وسط حزن كبير ساد القرية.

مفارقة دامية توفي صديقان قبر واحد محافظة الجيزة مدينة العياط دفن الصديقين

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