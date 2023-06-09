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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أضرار السمنة.. الإسكان: وحدة تكافؤ الفرص تنظم ندوة للتوعية الطبية للعاملات بالوزارة

الإسكان تنظم ندوات
الإسكان تنظم ندوات توعية

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الخميس، ندوة للتوعية الطبية للعاملات بمختلف جهات الوزارة، تحت عنوان "أضرار السمنة.. وأسس التغذية السليمة"، بقاعة المؤتمرات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد حاضر فيها الدكتور معتز عبدالعزيز، استشارى التغذية العلاجية، وعلاج السمنة والنحافة، وعضو الجمعية الأمريكية لدراسة السمنة.

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صرحت بذلك الدكتورة هدى عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الإسكان - مساعد المشرف على مكتب الوزير - رئيس وحدة تكافؤ الفرص، موضحة أن تنظيم هذه الندوة يأتى فى إطار جهود وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان، لرفع وعى المرأة العاملة بالوزارة، فى مختلف المجالات، موضحة أن الوحدة ستنظم ندوات توعوية للمرأة العاملة بالوزارة فى مختلف المجالات.

وأشارت الدكتورة هدى عبدالرحمن، إلى أن الندوة لاقت ترحيباً واستحسانا من العاملات بمختلف جهات الوزارة، واللائي حرصن على حضور الندوة، وطرحن العديد من التساؤلات للمُحاضر، حول أضرار السمنة، والأمراض المصاحبة لها، وأفضل الأنظمة الصحية الواجب إتباعها لإنقاص الوزن، والتخلص من السمنة، بدون حدوث أضرار جانبية، متوجهة بالشكر للدكتور معتز عبدالعزيز، على استجابته لحضور هذه الندوة، ومحاضرته القيمة.

الأسكان اضرار السمنة توعية طبية العاصمة الادارية المراة

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