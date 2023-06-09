وقع من الثالث.. مصرع عامل بموقع تحت الإنشاء في كومباوند بأكتوبر

لقي عامل مصرعه في أثناء عمله بموقع تحت الإنشاء بكومباوند الخمائل بدائرة القسم، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود متوفى بكومباوند في أكتوبر.

وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث أكتوبر اول والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أنّ المتوفى عامل بموقع تحت الإنشاء، وأثناء نزوله من السلم بالطابق الثالث انزلقت قدمه فسقط جثة هامدة إثر نزيف في المخ، ولسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص ولم يتهموا أحدا بشيء.

ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.