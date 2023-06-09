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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. تحديد موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2023

جائزة الكرة الذهبية
جائزة الكرة الذهبية

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الجمعة، عن موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2023.
وذكرت المجلة الفرنسية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن حفل جائزة الكرة الذهبية سيقام يوم 30 أكتوبر المقبل.
وأضافت أن الإعلان عن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية سيكون يوم 6 سبتمبر القادم.


ولفتت أن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية (رجال) ستضم 30 لاعبا، بينما تضم جائزة السيدات 20 لاعبة.
وستضم قائمة المرشحين لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم 10 لاعبين، ونفس العدد للمرشحين لجائزة "كوبا" والتي يتمنح لأفضل لاعب شاب في العالم.


يذكر أن كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني السابق  والمنضم حديثا للاتحاد السعودي، هو الفائز بالنسخة الماضية من جائزة الكرة الذهبية.


وتشير التوقعات إلى فوز ليونيل ميسي، المنضم حديثا لصفوف إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة الكرة الذهبية 2023، بعد قيادته منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022.

الكرة الذهبية جائزة الكرة الذهبية 2023 فرانس فوتبول بنزيما ميسي

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