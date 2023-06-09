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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف لغز العثور على أجزاء آدمية داخل صندوق قمامة بحدائق المعادي

ارشيفية
ارشيفية

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة تداول خبر على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن العثور على أجزاء آدمية داخل صندوق قمامة بحدائق المعادي بالقاهرة ، حيث تبين انها لسيدة أجنبية .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول خبر على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن العثور على أجزاء آدمية بمنطقة حدائق المعادى بالقاهرة.

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بالفحص تبين أنه بتاريخ (5) الجارى تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من عامل نظافة مقيم بدائرة القسم قرر بعثوره على قدم مبتورة داخل صندوق قمامة بمنطقة حدائق المعادى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين وجود قدم مبتورة ملفوفة بشاش أبيض ولاصق طبى.

جمع المعلومات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، تبين أنه بتاريخ (3) الجارى تم إجراء عملية جراحية بإحدى المستشفيات لسيدة تحمل جنسية إحدى الدول بتر بالقدم اليسرى إثر معاناتها من مرض السكري، وتم تسليم القدم المبتورة لنجلتها تحمل ذات الجنسية.

وباستدعاء الأخيرة وسؤالها أيدت ما سبق وأضافت بتوجهها لمنطقة المقابر لدفن القدم إلا أنها فوجئت بطلب العاملين بالمقابر تصريح بالدفن فانصرفت وقامت بالتخلص منها بإلقائها بمكان العثور، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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