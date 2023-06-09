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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكة المكرمة تسجل ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة.. تفاصيل

ارشيفي
ارشيفي

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية ، أن تسجل مدينة مكة المكرمة، اليوم (الجمعة)، أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 48 درجة، تليها الصمان 47 درجة، ثم التنهات 46 درجة، فالأحساء والدهناء 45 درجة، ثم المدينة المنورة وينبع 44 درجة.

 

وبحسب صحيفة سبق السعودية؛ فقد أوضح التقرير أن أدنى درجة حرارة صغرى متوقعة ستكون في أبها بـ19 درجة، تليها الطائف 21 درجة، ثم الباحة 22 درجة، وسكاكا 23 درجة.

 

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، لهذا اليوم، أن يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والمنطقة الشرقية.

 

وبين أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

ولفت إلى أنه يستمر تأثير العوالق الترابية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من جنوب المملكة.

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