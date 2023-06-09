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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل فلسطيني نفّذ عملية طعن غرب رام الله

مقتل فلسطيني نفّذ
مقتل فلسطيني نفّذ عملية طعن غرب رام الله

قالت وزارة الصحة الفلسطينية ظهر اليوم الجمعة، إنها تبلّغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية بمقتل الشاب مهدي سمير محمد بيادسة (29 عاما) قرب حاجز رنتيس العسكري غرب رام الله، متأثرًا بإصابته.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت فجر اليوم عن إطلاق النار صوب فلسطيني حاول دهس جندي وطعن جنديًا إسرائيليًا آخر، وبعدها حاول خطف سلاحه.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى نقل الفلسطيني منفذ العملية إلى مستشفى قريب، وكذلك نقل جندي إسرائيلي أصيب في الحادثة للمستشفى.

وبيّنت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الفلسطيني استخدم سيارة مسروقة تحمل لوحة إسرائيلية لتنفيذ العملية.

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