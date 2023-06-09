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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والدة الفنانة منال عبد اللطيف وتشييع الجنازة غدا

منال عبد اللطيف
منال عبد اللطيف

أعلنت الفنانة منال عبد اللطيف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن  وفاة والدتها.

وفاة والدة منال عبد اللطيف

وكتبت منال عبد اللطيف: "ماما في ذمة الله، ومن المقرر تشييع جثمان الفقيدة ظهر غدًا السبت من مسجد السيدة نفسية".

منال عبد اللطيف والحجاب:

ونفت الفنانة منال عبداللطيف تمامًا، كون إنها ارتدت الحجاب بسبب تساقط شعرها، مؤكدة أن السبب وراء ذلك هو مرورها بقصة مأساوية على حد تعبيرها في إحدى اللقاءات التليفزيونية، موضحة: “عشت قصة مأساوية، لأن كان في واحدة فضلت تكلمني على الماسنجر وتقولي أنت اتحجبتي ليه، قولتلها الحمد لله، قالتلي لا أنتي اتحجبتي علشان انتي قرعة”.

وتابعت: “الست دي قالت لي أنا عرفت أنك كنتي بتصبغي شعرك ووقع وبقيتي قرعة علشان كده اتحجبتي، على الرغم من أن عمري ما عملت صبغة في شعري”.


وروت الفنانة منال عبداللطيف قصة ارتدائها الحجاب، موضحة: “قرار الحجاب مكنش مفاجئ وقعدت سنتين محتارة ومترددة في إني آخد القرار لحد ما جاتلي رؤية في المنام فيما معناها تزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقلت توكلت على الله وأخبرت زوجي بقرار الحجاب وفي الأول مكنش مصدقني، لأن شخصية مزاجه شوية، ولكني أكدت له إني اتحجبت وقولتله يشتريلي ملابس جديدة مناسبة للحجاب، ولو عايزة اقلع الحجاب هقلعه لكن مش هتحايل على قراري مع ربنا وأمثل وانا لابسة باروكة”.


ومنال عبداللطيف، هي ممثلة بدأت مسيرتها منذ الطفولة في برامج الأطفال منها “البرلمان الصغير”، فكان أول من اكتشفها المخرج محمود ابراهيم، الذي قدمها للعمل في مسلسل الأطفال بندق وبندقة.

 

وشاركت الفنانة منال عبداللطيف في العديد من المسلسلات الدرامية منها “ضمير أبلة حكمت، فوازير جدو عبده، أرابيسك، السيرة الهلالية، رياح الماضي، الأبطال”، إلى جانب مشاركتها في مسرحية “أنا لايص وأخويا هايص”، وظلت مستمرة في عملها الفني حتى ارتدت الحجاب عام 2012 واعتزلت الفن.

منال عبد اللطيف منال عبد اللطيف والحجاب وفاة والدة منال عبد اللطيف

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