مصادر: الفحوصات المبدئية أثبتت إصابة أحمد حجازي بالرباط الصليبي

تعرض الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع فريق اتحاد جدة إلى إصابة مدوية، خلال الساعات الماضية، مع الفريق السعودي.



وقالت مصادر صحيفة عكاظ الرياضية: "أثبتت الفحوصات المبدئية لقائد الاتحاد أحمد حجازي إصابته بقطع كامل في رباط الركبة، وسيجري اللاعب فحوصات نهائية للتأكد قبل الخضوع لعملية جراحية".



وكان أحمد حجازي قد عاد من رحلته الاحترافية في فيورنتينا الإيطالي عام 2015، ليلعب بقميص الأحمر موسمين حتى الرحيل لوست بروميتش الإنجليزي في صيف 2017 في صفقة إعارة بنية الشراء وهو البند الذي فعله النادي الإنجليزي.



ولعب حجازي في صفوف بروميتش 3 أعوام حتى الرحيل لاتحاد جدة السعودي وقاد الفريق في هذا الموسم للفوز بكأس السوبر السعودي قبل أن يتوج مع الفريق بلقب الدوري السعودي.



وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن أحمد حجازي أصبح مستقبله غير معلوم مع اتحاد جدة في ظل الصفقات العالمية التي يسعى النادي لإبرامها الفترة المقبلة.



ونجح اتحاد جدة في التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، بعد إنهاء تعاقده مع الملكي، ليبدأ الحديث عن إمكانية عودته للأهلي.