إصابة هتبعده 8 شهور عن الملاعب | خالد الغندور يصدم جماهير هذا النجم

أكد تقرير صحفي سعودي إصابة الدولي المصري أحمد حجازي، قلب دفاع فريق الاتحاد، بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "#نتيجة_الاشعة : تأكد إصابة لاعب اتحاد جدة "احمد حجازي" بقطع بالرباط الصليبي ليغيب عن الملاعب 8 شهور".

وكان حجازي قائد الفريق الاتحادي قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه قبل الماضية أمام الفيحاء، تسببت في غيابه عن مواجهة الطائي.

وكان أحمد حجازي، رفقة طارق حامد، قد نجحا فى قيادة الاتحاد، لحصد لقب الدوري السعودي الموسم الحالي 2022 - 2023، وذلك بعد غياب 13 عاما.

ونجح الاتحاد فى التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، فى صفقة مجانية، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق ريال مدريد.