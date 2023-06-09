هل تغير لون الوجه مؤشر على مرض معين؟ حسام موافي يجيب

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، تفاصيل مرض تغيير لون الوجه لدى البعض سواء كان أصفر أو أحمر.

ولفت موافي خلال برنامجه «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الشعيرات المتواجدة أسفل الوجه هي المسؤولة عن تغيير لون الوجه، منوها أن غلق وضيق الشعيرات أسفل الجلد يكون اللون فيها ابيض، بينما يكون لون الوجه أحمر حال توسعها.

لون البشرة

وتابع: لون البشرة لا علاقة له بمرض يحدده أي فرد آخر، الطبيب فقط من يحدد موقفك، مشددا على ضرورة عدم الاستماع لأي فرد يقول لنا جملة «مال وشك مخطوف كده».