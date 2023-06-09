المفتي: مناسك الحج فرصة لبناء شخصية المسلم بطريقة متوازنة.. فيديو

أكد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، أن شعيرة الحج ترشد المسلم إلى خير وسيلة يُتقرَّب بها إلى حضرة ذي الجلال في كلِّ أحوال حياته وشئونها؛ حيث تجعله متجرِّدًا بصورةٍ كاملةٍ أثناء مدَّتِها الزَّمنيَّة من كلِّ شواغلِه.

وأضاف شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق،أن الأشخاص الذين يقبلون الحج، يقبلون على ربِّهم لا همَّ له إلا الذكر والعبادة والتلبية والدعاء.

الوقوع في سَيِّئِ

وتابع: قد نهى الله تعالى الحاجَّ بأسلوبٍ فيه تأكيدٌ ومبالغةٌ، عن الوقوع في سَيِّئِ الأخلاق ومذموم ِالسلوك في هذا الزمان الفاضل والميقات المبارك وتلزم المسلم بمبدأ المساواة مخبرًا ومظهرًا، وتعميق معاني الأخوة الإسلامية والإنسانية وعدم تقسيم الناس إلى طبقات يعلو بعضها فوق بعض وتغليب المنفعة الخاصة على العامة.

شعائر الحج

وأضاف المفتي أن شعيرة الحج تعتبر بمناسكها مجالًا واسعًا وفرصة مباركة لبناء شخصية المسلم بطريقة متوازنة.