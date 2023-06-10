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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كل ما تريد معرفته عن هاتف شاومي القابل للطي

Xiaomi
Xiaomi

معظم العلامات التجارية الشهيرة في عالم الهواتف الذكية أطلق بالفعل أجهزة قابلة للطي، على رأسهم سامسونج ثم بعد ذلك تبعتها أوبو و  فيفو  و موتورولا و هواوي، الشركة الوحيدة التي بدت متخلفة عن الموضة الحالية هي "شاومي" ولكنها على وشك اللحاق بالسباق الجديد.

أفادت تقارير صحفية أن شركة  شاومي  Xiaomi الصينية تعمل على هاتفين جديدين من النوعية القابلة للطي والتي تم التلميح إلى طرحها رسميا بالأسواق بحلول العام المقبل.

Xiaomi 

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، يُشاع أن أحد هذه الهواتف الذكية القابلة للطي سيكون جزءًا من عائلة الـ MIX Fold الحالية ، بينما سيكون الثاني هو أول هاتف قابل للطي صدفي الصدفة وسيطلق عليه اسم MIX Flip. 

يلمح مصدر من داخل العلامة التجارية رفض ذكر اسمه، إلى أن عملاق التكنولوجيا الصيني سيطلق أول طراز من موبايلات "فليب" Flip في وقت ما في عام 2024، كما أنها تخطط أيضًا لإطلاق طراز MIX Fold 4 العام المقبل.

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على الرغم من وجود شائعات قوية تفيد بأن طراز Xiaomi MIX Fold 3 أصبح قاب قوسين أو أدنى من إطلاقه بالأسواق وأنه تم تعيينه في مكان ما بين يوليو أو أغسطس القادم إلا أن تسريب جديد يشير إلى أن كلا من هاتف Xiaomi MIX Flip يحمل رقم الموديل المختصر N17 و Xiaomi MIX Fold 4 برقم طراز N18 يظهران لأول مرة في عام 2024 وسيتم تشغيلهما بواسطة معالجات من كوالكوم شرائح Snapdragon.

بينما لم يتم الكشف عن مجموعة الشرائح بدقة، زعمت Digital Chat Station أنها ستكون من سلسلة Snapdragon 8 الرائدة التي تقدم أداءً قويا وتوضع في الهواتف الرائدة الفلاج شيب من الدرجة الأولى.

الجدير بالذكر أن هاتف شاومي Xiaomi MIX Fold 3 سيصل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 ، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت من LPDDR5x ، وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين، مع وزن وسمك أقل من الطرازات السابقة عليه، مع ميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات وكاميرا زوم بيريسكوب ومقاومة الماء المصنفة حسب IP.

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