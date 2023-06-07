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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرات زووم مذهلة.. تسريب مواصفات سلسلة هواتف سلسلة هواتف شاومي 14 الرائدة

تسريب مواصفات سلسلة
تسريب مواصفات سلسلة هواتف سلسلة هواتف شاومي 14 الرائدة

تسعد شركة "شاومي" الصينية لكشف النقاب عن سلسلة هواتفها الرائدة 14 خلال الفترة المقبلة، وتشير تقارير تستند على مصادر من داخل الشركة أن العلامة التجارية تخطط أن تصل مجموعة الهواتف الجديدة إلى السوق في نوفمبر.

وفقا لتقرير من موقع gizmochina التقني، سيتم تشغيل سلسلة  شاومي  14 الجديدة من خلال معالج كوالكوم القادم من الجيل الثالث،  Snapdragon 8 Gen 3 ، والذي قد يتم طرحه لأول مرة في أكتوبر من هذا العام. 

تسريب مواصفات سلسلة هواتف سلسلة هواتف شاومي 14 الرائدة

تتردد شائعات قوية أيضا أن كلا من طرازات  Xiaomi 14 و Xiaomi 14 Pro مزودان بكاميرا زوم بريسكوب ، على غرار ما ستقدم الشركة مع طراز شاومي Xiaomi 14 Ultra المتصدر النطاق الذي أعلن عنه سابقًا. توفر إمكانات تكبير كاميرا البيرسكوب للمستخدمين إمكانات زووم بصري معدلة بترقيات كبيرة، مما يمكنهم من التقاط الأهداف البعيدة بدقة متناهية.

 ستوفر كاميرا بيريسكوب المقربة مع طراز برو Xiaomi 14 Pro تقريب بصري 5x مع طول بؤري رائع ومميز يبلغ 115 ملم. وفي الوقت نفسه ، سيكون لدى النسخة الأساسية من الجهاز، Xiaomi 14 ، كاميرا تليفوتوغرافي بيريسكوب مع تقريب بصري 3.9x وبطول بؤري 90 مم أقصر.

تؤكد التقارير الإخبارية أيضا أن خليفة طراز Xiaomi 13 Pro الحالي، سيحتوي على ثلاث كاميرات بدقة 50 ميجابكسل في اللوحة الخلفية، منها عدسة واسعة وعدسة أخرى فائقة الاتساع وثالثة للتكبير، لكن لا توجد معلومات مؤكدة حول إعداد الكاميرا لـ Xiaomi 14. وفقًا للتقارير ، ستدعم الكاميرا الأمامية لـ Xiaomi 14 Pro تسجيل الفيديو بدقة 4K ، وبالتالي ستكون قادرة على التقاط صورا شخصية عالية الجودة ومكالمات فيديو.

انتشرت الشائعات أيضًا بشأن المتغيرات الخاصة بطراز برو Xiaomi 14 Pro ، مما يشير إلى إمكانية وجود عدة متغيرات منها ذات حواف مسطحة وأخرى منحنية، ولكن المتوقع في كلا الطرازين وجود خلية بطاريات سعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

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 علاوة على ذلك ، ستختلف إمكانيات الشحن بين الطرازات ، حيث يدعم هاتف Xiaomi 14 ما يصل إلى 90 وات من الشحن ، ومن المحتمل أن يوفر البديل Pro سرعات شحن أسرع تبلغ 120 وات.

يحمل هاتف  شاومي  14 الرائد المنتظر على أرقام طرازات  23127PN0CC (في داخل الصين) و 23127PN0CG (على الساحة العالمية بينما أرقام الطراز 23116PN5BC و 23116PN5BG ،  تنتمي إلى طراز برو الأعلى Xiaomi 14 Pro. فيما سيتم إطلاق هاتف Xiaomi 14 Ultra العام المقبل في الربع الأول من 2024.

كاميرات زووم شاومي شاومي 14 Xiaomi Xiaomi 14 Xiaomi 14 Pro Xiaomi 14 Ultra

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