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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كم عدد المصريين في السعودية؟.. إحصائية جديدة توضح

السعودية ومصر
السعودية ومصر

كشفت فضائية الإخبارية السعودية، اليوم الجمعة، عن عدد المصريين المتواجدين في السعودية خلال الفترة الحالية.

وذكرت الإحصائية التي نشرتها الإخبارية أن عدد المصريين المتواجدين في السعودية بلغ 1.47 مليون مصري، بنسبة 11% من المقيمين في المملكة.

واحتل مواطنو بنجلاديش والهند وباكستان، حيث بلغ على التوالي 2.11 مليون شخس من بنجلاديش، و1.88 مليون مواطن هندي و1.81 مليون مواطن من باكستان في السعودية.

وجاء ترتيب أكثر الجنسيات المتواجدة في السعودية على التوالي: بنجلاديش، الهند، باكستان، اليمن، مصر، السودان، الفلبين، سوريا. 

الإخبارية السعودية المقيمين في المملكة بنجلاديش اليمن

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