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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة ساخرة.. محمد هنيدي يشوق جمهوره لفيلمه الجديد ‏المرعي البريمو

صدى البلد

نشر الفنان محمد هنيدى صورة جديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعلن فيه عن شخصيته فى الفيلم الجديد"المرعي البريمو" الذى تشاركه البطولة فيه غادة عادل وإخراج سعيد حامد.

وكتب محمد هنيدى : عارفين مش عارفني ليه .. عشان الشنب واكل نص وشي
‏المرعي البريمو .. قريبا

محمد هنيدى

وكشف النجم محمد هنيدي في تصريح خاص لصدى البلد حقيقي بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية .

 

وقال محمد هنيدي :" لم نبدأ التصوير كما أشيع ولكننا مازلنا في مرحلة التحضير للعمل".

صعيدي في الجامعة الأمريكية

 

حل الفنان طارق لطفى ضيفا على برنامج the insider فى حلقة جديدة من البرنامج وتحدث خلالها عن كثير من الأمور الشخصية والعملية أهمها مشاركته فى فيلم صعيدي فى الجامعة الأمريكية الجزء الثاني.

 

وعند سؤاله عن إمكانية مشاركته فى الجزء الثاني من الفيلم والذي يتم التحضير له خلال هذه الفترة أكد طارق لطفى أنه لم يعرض عليه العمل حتى الآن، مشيرا أنه إذا دخل حيز التنفيذ، سوف يشارك فيه بمشهد واحد فقط كضيف شرف، مجاملة لهنيدي صديق عمره.

 

وعن عدم ظهوره فى المهرجانات الفنية أكد الفنان طارق لطفي، إنه ليس ضد فكرة الظهور او التواجد بالمهرجانات الفنية مشيراً إلى أهميتها.

 

الجزء الأول من صعيدي في الجامعة الأمريكية:

الجزء الأول من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، عُرض منذ 24 عامًا، وحقق نجاحًا كبيرًا، بسبب فكرته المختلفة التي دارت حول مجموعة من الشباب يدخلون الجامعة الأمريكية ويحتكون بثقافات مختلفة، ومثّل كل بطل من أبطال الفيلم إحدى طبقات المجتمع وكشف العمل عن نقاط معينة أو وجهات نظر بعينها يتفق عليها كل أبطال العمل، مثل كُره الكيان الصهيوني وظهرت في لقطة حرق العلم الإسرائيلي، وينتمي فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الأول لنوعية الأفلام الكوميدية التي تعرض قضية مهمة وقصة في نفس الوقت.

 

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