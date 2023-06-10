برفقة أبو هشيمة.. إطلالة شبابية لـ عمرو دياب في أحدث ظهور عبر انستجرام

نشر رجل الاعمال أبو هشيمة صورة جديدة برفقة النجم عمرو دياب عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و علق أبو هشيمة علي الصورة قائلا : تهاني.

يذكر ان نشر أنغامي عبر صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالتطبيق، الأغاني التى تصدرت الاستماعات فى معظم الدول العربية لشهر مايو في مصر، السعودية، العراق، الجزائر، المغرب، وتونس.

وتصدرت أغنية مسلم الاستماعات فى مصر، حيث أحتلت أغنية (طب أقولك - كركوبة) المركز الأول.

وجاءت أغنية (الحفلة) للهضبة عمرو دياب في المركز الثاني.

فيما جاءت أغنية (يمكن خير) لرامي صبري فى المركز الثالث.



فى السعودية جاءت أغنية (يمكن خير) لرامي صبرى بالمركز الأول للاستماعات.

وفى المركز الثاني تصدرت أغنية (الحفلة) للهضبة عمرو دياب.

وجاءت أغنية (خلف السكوت) لأفراح جندو فى المركز الثالث .