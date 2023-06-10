حب البلد بجد.. عمرو أديب ينعي جورج إسحاق: رجل وطني كسب احترام الجميع.. فيديو

نعى الإعلامي عمرو أديب، وفاة الراحل جورج إسحاق، قائلا إن هناك أشخاص وطنيين كثر في مصر يمكن الحديث عنهم، ولكن اليوم ننعي شخص وطني على حق، شخص عاش حياته كلها من أجل مصر، ولم يكن يبحث عن أي أحد.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الراحل جورج إسحاق، كان شخص يُحترم في الساحة السياسية بالكامل سواء معارضة أو موالاة، وكان متواجد في كل الأحداث السياسية منذ عام 2004 وحتى أول أمس.

وتابع عمرو أديب: "جورج إسحاق راجل وطني، نموذج للي مش عاوز حاجة، أو بيعمل مصلحة من حاجة، ده راجل محترم، راجل تترحم عليه، وتذكره بكل خير، الراجل ده مدرسة سياسية كبيرة نتعلم منها".

وأردف، أن جورج إسحاق بدأ بتأسيس حركة "كفاية" ضد الرئيس مبارك، بعد تواجده 24 عاما في الحكم، مقدمًا العزاء لكل أحبائه وأسرته، "راجل محترم، وكان بيحب البلد بجد ومكنش عاوز حاجة، راجل وطني".

