عامل يعتدى على جاره بماسورة حديدية في سوهاج.. والسبب صادم

أصيب سائق في بداية الثلاثينات من العُمر، بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ؛ إثر تعدي عامل عليه بماسورة حديدية؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الصغار، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور من شرطة طما يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفاده ورود بلاغ من الأهالي، يفيد بتهشيم رأس سائق على يدي عامل، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة المدعو “محمد ع.ع.ع- 32 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز طما”، بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبسؤاله اتهم المدعو “علي م.ع.ع- 21 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية”، بالتعدي عليه بماسورة حديدية، وإحداث إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الصغار.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.