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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسباب عدم استجابة الدعاء أو تأخر الإجابة .. تعرف عليها وحاول تجنبها

صدى البلد

أسباب عدم استجابة الدعاء أو تأخر الإستجابة محل بحث كثير من الناس خاصة أن الدعاء هو الوسيلة الوحيدة للخلاص من الهموم والشفاء من الأمراض وسداد الدين وتيسير الأمور، واعلم تمام اليقين ان الله عز وجل لا يخيب رجاء عبد طلب من شيء ما، ونصح العلماء بعدم الاستسلام للهواجس الشيطانية إذا ما تأخر استجابة الدعاء واصبر وكن لحوحا في الدعاء.

أسباب عدم استجابة الدعاء


قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما من عبد يدعو الله إلا واستجاب له ، فإما أن يعجل له في الدنيا أو يدخر له في الآخرة ، وإما أن يكفر بهذا الدعاء ذنوبا له " .

الأسباب:
هناك أسباب تمنع استجابة الدعاء بالفعل كشف عنها النبي صلى الله عليه وسلم السبب الأول 
-أكل الحرام حيث قال النبي:" الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟!» (رواه مسلم) .

السبب الثاني: أن يكون في الدعاء اعتداء اي ان الشخص يدعو بإثم أو معصية وهو شيء لا يحبه الله عز وجل .

السبب الثالث: عدم الأخذ بالأسباب كأن يقول يارب وفقني في الامتحان وهو لا يذاكر دروسه او يجتهد في العلم .

السبب الرابع: الاستعجال في استجابة الدعاء وقد قال النبي: " يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي» رواه البخاري ومسلم.

السبب الخامس: 
غفلة القلب عن ذكر الله وعدم اليقين في ان الله سيستجيب له لذلك قال النبي : "ادعو الله وانت موقنون بالإجابة".

وقد قال اهل العلم ان كثرة الاستغفار والصلاة على النبي كثيرا قبل الدعاء تجعله مستجابا ، واجمعوا فليس شرطا ان تكون استجابة الدعاء بالشيء الذي تريده فقد يدفع الله عنك مكروه او يبارك في اولادك او يصرف عنك بلاء في الدنيا ، مؤكدين ان الله تعالى قال " ادعوني استجب لكم " وهذا وعد وكلام الله لا ينطق عن الهوى فبالتأكيد سيستجيب ولكن بشكل 

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