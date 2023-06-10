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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور 3 وزراء .. احتفالية في مطار القاهرة اليوم بتوديع أول أفواج الحجاج

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام في مطار القاهرة

يشهد مطار القاهرة الدولي، بعد ظهر اليوم السبت، إقامة حفل لتوديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـــ/2023م، من حجاج القرعة المغادرين إلى الأراضي المصرية،  بحضور عدد من الوزراء وقيادات مطار القاهرة.

من المقرر أن ينعقد على هامش الاحتفالية التي ستقام داخل الصالة الموسمية - المخصصة لرحلات الحج والعمرة - بمطار القاهرة، مؤتمر صحفيا،  يحضره كلا من الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويحضر الاحتفالية قيادات الناقل الوطني مصر للطيران، على رأسهم المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران،  ولفيف أيضا من قيادات قطاع الطيران المدني

من جانبه أعلنت مصر للطيران، عدة إرشادات خاصة للحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة، من المطارات المصرية، كالتالي:

- في رحلة الذهاب ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.

- فى رحلة العودة ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بثماني ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.

- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم ، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.
- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

- يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.

 

مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي مصر للطيران وزير الطيران وزير الاوقاف وزيرة التضامن الإجتماعى

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