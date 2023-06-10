عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بيوم البيئة.. مبادرة "جيل الأمل" تزرع أشجار الزيتون بالقرية الشبابية بالعريش

مبادرة لزراعة أشجار
مبادرة لزراعة أشجار الزيتون بمزرعة الشباب

انطلقت فعاليات اليوم الأول من مبادرة (جيل الأمل) ، بمركز شباب العريش محافظة شمال سيناء بزراعة اشجار الزيتون بالقرية الشبابية، لمواكبة الاحتفال باليوم العالمى للبيئة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة حيث شارك في المبادرة عشرين طليعا وطليعة ، وفريق شعبة البيئة بمركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش.

وحضر فعاليات المبادرة  كل من : جيهان حنفى وكيل الوزارة ورئيس الأدارة المركزية لتنمية النشء ، و إيمان عثمان مدير عام الأدارة العامة للموهوبين والمبدعين التى أثنت بدورها على تفاعل طلائع سيناء وأطفالها فى تلك المبادرة.

الف شجرة زيتون:

وقال ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء،  إن  المبادرة تهدف إلى زراعة ألف شجرة زيتون بقرية الشباب والرياضة والتعريف بالتغيرات المناخية وضرورة الحفاظ على البيئة.

وأشار الى أن أشجار الزيتون تمثل قيمة اقتصادية لدي  منطقة سيناء ، لتميز زيت الزيتون السيناوي بمكانة عالية نظرا لانخفاض درجة الحموضة وهو ما يميزه عن غيره المنتج في محافظات أخرى .

وتنظم أندية المناخ الأنشطة التوعوية من أجل تنمية ورفع وعى الشباب بقضايا البيئة والتغيرات المناخية ضمن استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050.

كما تقدم برامج توعية بيئية تهدف إلى تنمية بعض المفاهيم والمهارات والاتجاهات البيئية الخاصة بقضية التغيرات المناخية وآليات التكيف والتخفيف لدى الطلائع بمراكز الشباب لإدماجهم فى العمل المجتمعي.

كما تقوم أندية المناخ بمساعدة الطلائع والشباب على اكتساب المعلومات البيئية حول قضية التغيرات المناخية، إلى جانب تنمية الشعور بالمسئولية تجاه البيئة والمجتمع وتحفيزهم على حماية البيئة وتحسينها وتعميق الشعور بأهمية دورهم في تغيير الاتجاهات من حولهم.

 

txt

أوقاف شمال سيناء تختتم فعاليات الأسبوع الثقافي بمساجد المحافظة

العريش أشجار الزيتون القرية الشبابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على طريقة مورينيو .. الوداد يفاجئ الأهلي بخدعة بلجيكية قبل نهائي إفريقيا

مفاجأة من "كاف" لـ حكم مباراة الأهلي والوداد

الصحة العالمية: مصر من أوائل الدول التي سيتم إعلان خلوها من فيروس "سي"

مفاجأة كبرى حول غرامة كهربا لنادي الزمالك قبل نهائى إفريقيا

وسط ترقب أهلاوي.. اتحاد جدة يحسم مصير أحمد حجازي

شاهد| المليونيرة المتسولة.. "غوايش" جمعت مليون جنيه فكة داخل حجرتها| كيف أخفتهم عن جيرانها؟

اخطأ في حقه وأنصفه أمام الجميع.. قصة اعتذار مدير مطعم لـ "ويتر" تشعل السوشيال الميديا

ظهور مميز لنجم ليفربول محمد صلاح في الغردقة |شاهد

ترشيحاتنا

سقوط عصابة نسائية تسرق المترددين على ماكينات الصراف الآلي بالقاهرة

الحاجة موجودة وبجودة عالية.. الزراعة تبعث رسالة طمأنة للمواطنين بشأن اللحوم

أعضاء هيئة قضايا الدولة الجُدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل.. صور

عجائب من قرأ سورة يس.. داوم عليها يومياً

محمد شاكر: لدينا القدرات المطلوبة لتشغيل المنوريل والقطار الكهربائى واستصلاح الأراضى

بعد بث فيديو عبر «فيس بوك».. ضبط المتهم بالتحرش بسيدة في القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج شديدة التوتر والصلابة.. هل أنت منهم؟

وضع اللبن في هذا المكان يسبب مشاكل صحية خطيرة.. احذروا

بفستان ملفت.. زوجة علي الحجار تتألق في عقد قران نجلهما

إصابة أم منشطات.. الخروج من قائمة المنتخب صداع في رأس محمد هلال

فيديو

قصة هزت مواقع التواصل.. أردني يلم شمل أسرة مصرية بعد فراق 15 عاما

محمد رمضان : أنا اغلي مغني فى مصر .. وبطلب طيارة خاصة

3 تحديات تواجه الأهلي في نهائي إفريقيا أمام الوداد.. ونادي سعودي يطلب نجم الفريق

بحضور مني الشاذلي.. رقص وفرحة خيري رمضان بزفاف ابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ