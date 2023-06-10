احتفالا بيوم البيئة.. مبادرة "جيل الأمل" تزرع أشجار الزيتون بالقرية الشبابية بالعريش

انطلقت فعاليات اليوم الأول من مبادرة (جيل الأمل) ، بمركز شباب العريش محافظة شمال سيناء بزراعة اشجار الزيتون بالقرية الشبابية، لمواكبة الاحتفال باليوم العالمى للبيئة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة حيث شارك في المبادرة عشرين طليعا وطليعة ، وفريق شعبة البيئة بمركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش.

وحضر فعاليات المبادرة كل من : جيهان حنفى وكيل الوزارة ورئيس الأدارة المركزية لتنمية النشء ، و إيمان عثمان مدير عام الأدارة العامة للموهوبين والمبدعين التى أثنت بدورها على تفاعل طلائع سيناء وأطفالها فى تلك المبادرة.

الف شجرة زيتون:

وقال ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن المبادرة تهدف إلى زراعة ألف شجرة زيتون بقرية الشباب والرياضة والتعريف بالتغيرات المناخية وضرورة الحفاظ على البيئة.

وأشار الى أن أشجار الزيتون تمثل قيمة اقتصادية لدي منطقة سيناء ، لتميز زيت الزيتون السيناوي بمكانة عالية نظرا لانخفاض درجة الحموضة وهو ما يميزه عن غيره المنتج في محافظات أخرى .

وتنظم أندية المناخ الأنشطة التوعوية من أجل تنمية ورفع وعى الشباب بقضايا البيئة والتغيرات المناخية ضمن استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050.

كما تقدم برامج توعية بيئية تهدف إلى تنمية بعض المفاهيم والمهارات والاتجاهات البيئية الخاصة بقضية التغيرات المناخية وآليات التكيف والتخفيف لدى الطلائع بمراكز الشباب لإدماجهم فى العمل المجتمعي.

كما تقوم أندية المناخ بمساعدة الطلائع والشباب على اكتساب المعلومات البيئية حول قضية التغيرات المناخية، إلى جانب تنمية الشعور بالمسئولية تجاه البيئة والمجتمع وتحفيزهم على حماية البيئة وتحسينها وتعميق الشعور بأهمية دورهم في تغيير الاتجاهات من حولهم.