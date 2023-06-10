تدخل للدفاع عن خالته.. الإعدام شنقا للمتهمين بإنهاء حياة شاب بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ووكيل النيابة مصطفى الحبشى، وامين سر هانى خطاب، بالإعدام شنقا ل3 متهمين حضوريا للأول وغيابيا للثانى والثالث وذلك بعد رد مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم، لقيامهم بقتل شاب لقيامه بالدفاع عن خالته لقيام أحد المتهمين بمعاكستها فى الشارع بشبرا الخيمة،

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ١٦٥٣٣ لسنة ۲۰۲۲ جنايات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤١٩٩ لسنه ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، انه فى ليلة يوم ٥ / ٧ / ٢٠٢٢ ، قام كل من: " محمود ع.م" ٢٤ سنة ومقيم شارع بئر السبع متفرع من شارع التحسين بيجام أول شبرا الخيمة، " محمود م.ع" ١٩ سنة ومقيم ١٨ شارع بئر السبع - مدينة السعاده - شبرا الخيمة اول، " عبدالله ع.م" ٢٤ سنة، ومقيم ١٢٠ شارع البستان ارض محمد كامل بقسم شرطة أول شبرا الخيمة، بقتل المجنى عليه " عادل خالد عبد الرحمن" عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

و بيت المتهمين النية وعقدوا العزم على ذلك و أعدوا لذلك الغرض صلاحا نارياً “ فرد خرطوش” موضوع الإتمام الثاني على إثر خلافات سابقه فيما بين المتهم الأول والمجني علية المتوفي الي رحمة مولاء وترصدوا له بمكان أيقنوا سلفا تواجده فية وما أن ظفروا به حتى استدرجه المتهم الثاني لمكان الإيقاع بضحيتهم وقابله المتهم الأول وأطلق صوبة عيار ناري وجعلوا من ذلك المكان ساحاً لإعدامه فسقط أرضاً عارفا في دمائه ولم يتركوه إلا جثة هامدة حتي ايقنا انه مفارقاً للحياه قاصدين من ذلك ازهاق روحة محدثين إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق طبية بالأوراق والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من ازر الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.