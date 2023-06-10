ميكالي: أشكر الزمالك و3 أندية أخرى.. وقادرون على التتويج بلقب أمم أفريقيا

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن “أولمبي الفراعنة خاض مباريات ودية جيدة، وقمنا بمتابعة اللاعبين بشكل جيد”.

وقال ميكالي، خلال مؤتمر صحفي: “اخترنا من 46 لاعبا قائمة الـ 23 التى ستغادر إلى المغرب من أجل المشاركة فى كأس أمم أفريقيا فى المغرب”.

وأضاف: “أوجه الشكر إلى الأندية التي تعاونت مع المنتخب الأولمبي ومنحنا عناصر جيدة مثل الزمالك والمقاولون العرب وسموحة وإنبي، والتي منحت الفرصة للاعبين للتواجد فى المنتخب الأولمبي”.

وتابع: “لاعبو الأندية التي انضمت إلى المنتخب الأولمبي عادوا إلى فرقهم وشاركوا بشكل أفضل في المسابقات المحلية”.

ولفت ميكالي إلى أن الجهاز الفني توصل إلى القائمة الأخيرة لمنتخب مصر الأولمبي، والمقرر أن يحقق بها لقب كأس أمم أفريقيا فى المغرب.