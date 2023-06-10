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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. رابط الاستعلام

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

ظهرت الآن نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، بعدما انتهوا منذ أيام من امتحانات نهاية العام الحالي 2022-2023، وسط ترقب الآلاف من طلاب وأولياء الأمور في المعاهد الأزهرية.

ويكثر البحث حاليا على رابط نتيجة الإعدادية الأزهرية، بعد إعلانها على بوابة الأزهر الإلكترونية، التي ينشر عليها الأزهر الشريف، نتيجة الشهادات الأزهرية كل عام في نهايته وفي نهاية الفصل الدراسي الأول، تيسيرا وتخفيفا على الطلاب وأولياء الأمور.

 

رابط نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

كشف الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن رابط  نتيجة  الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، والتي نشرت بوابة الأزهر الإلكترونية رابط الاستعلام عليها منذ قليل. 

وقال أيمن عبد الغني، لصدى البلد، إنه من المقرر أن إعلان نتيجة الإعدادية الأزهرية، بحد أدني نهاية الأسبوع الجاري، وبحد أقصى بداية الأسبوع المقبل، منوها أن قطاع المعاهد الأزهرية يأخذ أقصى درجات الحيطة والدقة، لحصول كل طالب على حقه بدون أي تهاون.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا


وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 158360 طالبا وطالبة.

وينيب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الإعدادية الأزهرية، ومن ثم إعلانها على بوابة الأزهر الإلكترونية.

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، يوجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات.

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