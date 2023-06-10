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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد كلية النانو تكنولوجي يعلن بدء الحجز للتدريب الصيفى

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة ، عن  بدء التسجيل للتدريب الصيفى لطلبة الكليات .

وقالت الدكتورة رباب الشريف ، أن وحدة التدريب بكلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة أعلنت بدء التسجيل للتدريب الصيفى لطلبة الكليات و المعاهد العلمية والعملية بالجامعات المصرية
لمرحلة البكالوريوس تحت عنوان:" تحضير وتوصيف بعض المواد النانومترية و بعض تطبيقاتها المختلفة. "

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و أضافت عميدة الكلية ، أن الفئات المستهدفة هم “ طلاب كليات العلوم، الطب، العلاج الطبيعي، الصيدلة، طب الفم والأسنان، البيوتكنولوجي، الزراعة، الطب البيطري، الآثار ، الهندسة، كليات الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية والكليات ذات الصلة ”

و أكدت على أن التدريب سيكون خلال شهري يوليو و أغسطس ٢٠٢٣ بواقع يومين أسبوعيا ( الاثنين و الاربعاء) لمدة ٦ أسابيع ( إجمالي فترة التدريب ١٢ يوم) ، يلتزم الطالب بالحضور يوم التدريب من الساعة ٩ صباحاً و حتي ٣ مساءً.    


وأوضحت أن أخر ميعاد للتسجيل  بالنموذج المرفق يوم ١-٧-٢٠٢٣ و ميعاد استلام كود الدفع ( خدمة فوري) و تسديد الرسوم بداية من يوم ٢-٧-٢٠٢٣ و حتى ٥-٧-٢٠٢٣ وسوف يتم بدء التدريب يوم الإثنين ١٠-٧-٢٠٢٣  وينتهي الاربعاء  ١٦-٨-٢٠٢٣

الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجى جامعة القاهرة وحدة التدريب بكلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي كلية الدراسات العليا

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