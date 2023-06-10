لم يكن مريضًا أو مشوهًا.. حقائق جديدة عن الملك توت عنخ آمون

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرا حديثا عن الملك المصري توت عنخ آمون، حيث يتناول حقيقة مرض الملك ووفاته في سن صغيرة بالإضافة إلى إنجازاته الحربية والتي لم تذكر في التاريخ بشكل واضح.



أوضح الخبراء في التقرير بأن الملك توت عنخ آمون كان محاربًا متمرسًا وليس ملك الأساطير المريض، حيث ذكر في التاريخ بأن أشهر ملوك مصر كان ضعيفًا ومشوهًا بقدم حنفاء.

دفن الملك توت عنخ آمون مع حوالي 130 عصا كاملة ومجزأة من مختلف الأشكال والتصميمات ، والتي تم اقتراح أنها عصي للمشي للمساعدة في حركته، ولكن ثلاثة خبراء في مصر القديمة قالوا لمهرجان شلتنهام للعلوم هذا الأسبوع إن مثل هذا الافتراض قد يكون خاطئًا.

قالت صوفيا عزيز ، عالمة المصريات في الطب الحيوي: "عندما درست توت عنخ آمون ، أنا شخصياً لا أعتقد أنه كان هناك أي دليل على أنه معاق ، لأنني رأيت مومياوات حيث يبدو أن هناك قدم حنفاء"، مضيفًة:"نحن نسمي هذه التغيرات المرضية الزائفة، وكانت العصي مجرد علامة على الملوك".

يجادل الخبير بأن القدم المضغوطة قد تكون في الواقع قد نتجت أثناء عملية التحنيط ، حيث يمكن أن يؤدي وضع الراتنج والضمادات الضيقة إلى تشويه شكل القدم، وتضيف إن هناك عظمة وسطى مفقودة في إصبع قدمه اليسرى الثانية ، ربما فُقدت بعد نقل رفاته إلى صندوق رمال ، أو ببساطة أخذها شخص ما كتذكار.

فيما قال عالم المصريات ، الذي درس أكثر من 50 مومياء بعمق: "كانت ساقاه متوازيتان جيدًا، إذا كان يعاني من تشوه ، وإذا كان يعاني من حنف في القدم، فسيواجه صعوبة في المشي ، لكن العظام الطويلة لا تظهر أي دليل على ذلك، وستظهر على عظام الساق علامات الإجهاد إذا كان الشخص قد قضى سنوات في التأرجح".

توت عنخ آمون مشهور جدًا لأن جسده ظل دون إزعاج لما يقرب من 3000 عام بعد وفاته ، دون أن يتم نهب مقبرته من قبل لصوص القبور مثل العديد من الفراعنة الآخرين.

فقد اكتشف المقبرة من قبل عالم الآثار هوارد كارتر في عام 1922 ، وكشفت المقبرة عن أدلة محيرة حول طفل أصبح فرعونًا في عام 1336 قبل الميلاد ، وهو في التاسعة من عمره فقط ، قبل أن يموت فجأة في سن التاسعة عشرة.