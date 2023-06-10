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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس دولة الإمارات يعرب عن سعادته بلقاء نظيره التركي خلال زيارته لأسطنبول

الرئيس الإماراتي
الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره التركي

أعرب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن آل نهيان ،اليوم السبت، عن سعادته بلقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته التي بدأت اليوم لمدينة أسطنبول. 

كتب الرئيس الإماراتي تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر": “سعدت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول”.

كما قال خلال التغريدة أنه بحث مع نظيره التركي تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ودفع شراكتهما الاقتصادية إلى الأمام.

أكد الشيخ محمد بن آل نهيان على حرص دولة  الإمارات على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم.

وبدأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارة عمل إلى تركيا، يجري خلال مباحثات مع نظيره رجب طيب أردوغان؛ لتعزيز العلاقات الاستراتيجية، ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

ووصل الرئيس الإماراتي لمدينة أسطنبول كان في استقباله لدى وصوله الرئيس رجب طيب أردوغان وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.


ويرافق الرئيس الإماراتي - خلال الزيارة - وفد يضم كلاً من: نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان و مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة و مستشار رئيس الدولة والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

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