منصة مواشيك: نوفر اللحمة للمواطنين بالتقسيط 6 شهور بدون فوائد

قال محمد طارق، المدير التنفيذي للشركة المؤسسة لمنصة "مواشيك"، إنهم يعملون في صناعة المواشي منذ فترة ولكنهم يفتقدوا للرقمنة والتحول الرقمي في هذا المجال، مؤكدا أن هذا أول سوق إلكتروني في هذا المجال ويحاولون تقليل المصاريف اللوجستية من التكلفة على المواشي.

وأوضح محمد طارق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة “القاهرة والناس”، أن المنصة توفر سوق مواشي أون لاين بين المربيين والمستهلكين ويوصل للمستهلك للمنزل.

سعر اللحمة الصافي

وتابع قائلا:"نموذج عملنا مختلف ومش بنبص على سعر اللحمة الصافي ولكن بتشتريه على بعضه زائد الخدمات المضافة لسعر الماشية".

وتابع: "يتم توفير خدمة النحر والتوصيل الى المنزل مغلف ومقسم في أكياس وعندنا فريق طبي ضخم وخبرات كويسة، ولا نلتفت لسعر اللحوم الصافي في الأسواق والحساب على سعر الماشية والخدمات المصاحبة"، لافتا إلى أنه من الممكن شراء سهم واحد في الأضحية تحت اسم جمعية العجل، وتقسيط اللحمة 6 شهور بدون فوائد والحد الأدنى للسهم 25 كيلو.





