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رئيس التحرير
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تحقيقات

ملفوفا بعلم مصر.. تفاصيل جنازة جورج إسحاق ومكان الدفن وموعد العزاء| خاص

الراحل جورج إسحق
الراحل جورج إسحق

أعلنت أسرة المناضل السياسي والحقوقي جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي وافتة المنية الجمعة عن عمر يناهز 85 عاما، إن جثمان الراحل سيخرج في رحلته الأخيرة بعد الصلاة عليه من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية إلى مقابر العائلة بالجبل الأحمر في الواحدة ظهرا.

تفاصيل جنازة جورج إسحاق 

وكتب نجله شهير جورج إسحاق قائلا: "أَيْضًا إِذَا سِرْتُ فِي وَادِي ظِلِّ الْمَوْتِ لاَ أَخَافُ شَرًّا، لأَنَّكَ أَنْتَ مَعِي. عَصَاكَ وَعُكَّازُكَ هُمَا يُعَزِّيَانِنِي." (مز 23: 4).

وأضاف: "بقلوب يملؤها الحزن والحب والفخر، نعزي بسلام أنفسنا وأحباءه ووطنه في رحيل حبيبنا ووالدنا وشريك عقولنا الدائم جورج إسحق"، متابعا: "تقام صلاة الجنازة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، غدا الأحد11 يونيو 2023، في الساعة الواحدة ظهرا"

وقال المناضل العمالي والحقوقي كمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: "من المرجح أن تكون جنازة الراحل جورج إسحاق شعبية مع وجود ممثل للدولة يتقدم المشيعيين، إضافة إلى حضور مجلس أمناء الحوار الوطني والمجلس القومي لحقوق الإنسان وشخصيات عامة وحزبية ورجال دولة سابقين من وزراء وغيرهم".

وأضاف عباس في تصريحات لـ"صدى البلد": "الدفنة ستكون في الجبل الأحمر، حيث مدافن الأسرة، والعزاء يقام الثلاثاء بكنيسة المرعشلي بالزمالك"، مشيرا: "من المتوقع أن يغطي الجثمان بعلم مصر تكريما لمسيرته الوطنية العامرة بالمواقف التي نفخر بها جميعا".

من جانبه قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، تأجيل موعد انطلاق جلسات المحور السياسي غدًا الأحد 11 يونيو إلى الساعة 2 ظهرًا؛ مؤكدا أن القرار هدفه إتاحة الفرصة للمشاركين في الجلسات لحضور مراسم تشييع جثمان الشخصية الحقوقية الوطنية، جورج إسحق تغمده الله بواسع رحماته.

قرار من أمناء الحوار الوطني 

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني ، نعى الشخصية الحقوقية الوطنية البارزة، جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 85 عاما بعد رحلة عطاء كبيرة.

وقال المجلس في بيان نشره على صفحة الحوار الوطني المصري بفيسبوك: "سيُكتَب للمرحوم الكبير في تاريخ هذا الوطن الكثير من صفحات العطاء والإخلاص والتفاني"، مضيفا: "ندعو الله أن يرحم الفقيد، وأن يُلهم أسرته وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان".

ورحل عن عالمنا مساء الجمعة 9 يونيو 2023، الحقوقي والسياسي البارز جورج إسحق بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عاما، حيث كان يمكث في أحد المستشفيات الخاصة على خلفية تعرضه لأزمة صحية دخل بسببها العناية المركزة، وظل حتى رحيله في غيبوبة تامة.

وكشف مصدر مقرب من الحقوقي الراحل أن المستشفى الذي توفى به جورج إسحق، استقبل عددا من أصدقائه لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه قبل أن يدفن يوم الأحد المقبل 11 مايو، حيث سيخرج الجثمان من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في رحلته إلى مدافن الأسرة.

ونعت الحركة الوطنية وعدد من القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة جورج إسحق،  مؤكدين على دوره الوطني خلال الفترة الماضية، وأنه كان سياسيا وحقوقيا من الطراز الفريد.

جورج إسحق الكاتدرائية المرقسية بالعباسية المجلس القومى لحقوق الإنسان تفاصيل جنازة جورج إسحق الحوار الوطني

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