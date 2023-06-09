إدارة الحوار الوطني تنعى والدة الدكتور مصطفى مدبولي

تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني، بخالص التعازي والمواساة، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في وفاة والدته.

وشاطر مجلس الأمناء- في بيان له- رئيس الوزراء وأسرته، الأحزان، داعيا الله أن يتغمّد الفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يُسكنها فسيح جناته.