إدارة الحوار الوطني تنعى والدة الدكتور مصطفى مدبولي

تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني، بخالص التعازي والمواساة، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في وفاة والدته.
وشاطر مجلس الأمناء- في بيان له- رئيس الوزراء وأسرته، الأحزان، داعيا الله أن يتغمّد الفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يُسكنها فسيح جناته.
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تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني، بخالص التعازي والمواساة، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في وفاة والدته.
وشاطر مجلس الأمناء- في بيان له- رئيس الوزراء وأسرته، الأحزان، داعيا الله أن يتغمّد الفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يُسكنها فسيح جناته.
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