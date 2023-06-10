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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية في المنيا

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بالمنيا

أعلن حمدى مصطفى محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا فتح باب التظلمات أمام طلاب الشهادة الإعدادية بداية من الغد الأحد 11 يونيو الجاري وتستمر لمدة 15 يوما.

وواضح مدير مديرية التعليم  الإجراءات والخطوات  للتقدم بتظلم على نتيجة امتحانات الشهاده الاعداديه للفصل الدراسي الثاني 2023.
1- حضور ولي الأمر 
2-صورة بطاقة الرقم القومي ( ولى الأمر )
3- إستمارة طلب التظلم  (متوفرة باللجنة) بالقطاعات الثلاثة مجاناً. 
3-دفع قيمة التظلم في المادة المراد التظلم فيها وهو 35 جنيه للمادة الواحدة علما بأن الجبر مادة والهندسة مادة
4- يتم الدفع واعتماد الطلبات بالإدارة التعليمية


5-بالنسبة للقطاع الشمالي إدارات (مغاغه - العدوه - بني مزار ) في إدارة بني مزار
6- بالنسبة للقطاع الجنوبي إدارات( أبو قرقاص - ملوي - دير مواس) في إدارة ملوي .
7- اما بالنسبة للقطاع المركزي إدارات( مطاي -سمالوط -المنيا) في مديرية التعليم والتعليم بعد الساعة الثانية بعد الظهر. 
8- تم تحديد يوم وموعد الإطلاع علي صورة ورقة الاجابة بعد تسليم الطلبات للجنه معتمد ومختوم.

الإدارة التعليمية التربية والتعليم التعليم والتعليم الشهادة الاعدادي الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني انطلاق ماراثون ماراثون الثانوية العامة ولي الأمر

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