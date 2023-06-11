783025 طالبا يبدأون امتحانات الثانوية العامة 2023 غدا بالدين والتربية الوطنية

يبدأ غدا الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 ، طلاب الثانوية العامة البالغ عددهم 783025 طالبا وطالبة ، امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع اللجان الموجودة بمختلف محافظات الجمهورية .

تشهد لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في أول يوم امتحانات غدا الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 أداء الطلاب للامتحان في مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية.

وينقسم الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 إلى 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات)

وأفادت الاحصائيات الرسمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن منظومة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بأن عدد لجان النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2023 يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، أما عدد لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023 يبلغ 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما أوضحت الاحصائيات الرسمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن منظومة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، أن عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 يبلغ 1824 طالبا وطالبة.

وأكدت الاحصائيات الرسمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن منظومة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ان عدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 يبلغ 255 طالبا وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل ، بالإضافة إلى عدد 34 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة