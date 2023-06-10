ماتحولوش البيت لمعسكر|نصائح هامة للطلاب والأهالي قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة

قدمت مديرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، نصائح وارشادات لطلاب الشهادة الثانوية العامة قبل ساعات من بدء امتحانات الثانوية العامة 2023.

وتمثلت نصائح مديرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 فيما يلي:

قسم وقت المذاكرة ثلات أرباع الوقت مذاكرة وربع حل أسئلة للتعرف على طبيعة الأسئلة، استغلال المنصات التعليمية لمساعدتك فى ترسيخ المعلومات.

حافظ على النوم مبكرًا والاستيقاظ للحفاظ على الساعة البيولوجية للجسم والحرص على ممارسة الرياضة.

راعي الوقت النسبي فى المذاكرة واستخدام أكثر من حاسة أثناء المذاكرة تساعد على تنشيط الذاكرة.

حدد مصادر مراجعتك .

لا تتعثر طويلًا في الأجزاء الصعبة .

استخدم عقلك ورتّب ذهنك .

احرص على الراحة اثناء المذاكرة .

تجنب الهروب والراحة السلبية .

اختبر فهمك ومعلوماتك أولاً بأول

أثناء تأدية الامتحانات إلق نظرة سريعة على ورقة الأسئلة وابدأ في الإجابة على السؤال السهل ثم الاصعب وهكذا، واترك وقتا كافيا للمراجعة.

نصائح لطلاب الثانوية العامة

كما قدمت مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية نصائح لأولياء أمور الطلاب الذين يستعدون لبدء امتحانات الثانوية العامة 2023 الاثنين القادم ، وتمثلت هذه النصائح في :

الابتعاد عن المقارنات الظالمة بين الطالب واقاربه او زملاءه او جيرانه لأن هذا يضع عليه عبء نفسى كبير.

عدم تحويل البيت إلى معسكر أثناء فترة الامتحانات.

توفير جو هادىء للطالب.

إتاحة أدوات الترفيه للطالب بعد المذاكرة ساعات طويلة.

توفير مكان مناسب للمذاكرة من حيث قوة الإضاءة والتهوية الجيدة والجلوس بطريقة سليمة فهذا يساعد الطالب على المذاكرة.

الحرص على تناول أطعمة صحية تنشط الذاكرة، كالبيض واللبن والسمك، والخضروات والفاكهة الطازجة والمكسرات، والبعد عن الشاى والقهوة.

ضرورة دعم الأباء لأبنائهم من خلال التشجيع، وأيضًا على الطلاب البعد عن التوتر قبل تأدية الامتحان.

تشجيع الطالب على النزول قبل الامتحان بوقت كافي، والتأكد من تجهيز الأدوات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة